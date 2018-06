La Quotidienne lundi 4 juin à 18h00



> Chaque mois sur Jet fm , l’association MPVite propose un temps d’antenne dédié à l’art contemporain.

Aujourd’hui Marine Combes a invité Amandine Portelli, artiste plasticienne, enseignantes et membre du collectif OuOùOuh

> La 2ème biennale des écritures "Spéléographies" se déroule à Rennes et alentour jusqu’au 17 juin prochain. Au menu de cet évènement dont Jet fm est partenaire : des ateliers, des rencontres, des concerts et des conversations.

Pour en savoir plus sur ces rencontres, rediffusion de la discussion du 16 mai dernier avec Morvandiau, auteur de BD, dessinateur de presse et journaliste, interviewé par Henri.