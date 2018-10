La Quotidienne, lundi 8 octobre 18h00



> Chaque mois, l’association MPVite propose un rendez-vous avec l’art contemporain.

Un moment de radio préparé et animé par Marine Combes.

> Ils et elles ont entre 15 et 23 ans, s’affrontent à voix haute ou s’expriment seuls face à l’auditoire.

Ils et elles participent au concours d’éloquence dont les demie-finale et la finale auront lieu à Nantes le samedi 13 octobre, dans un amphi du STAPS.

C’est le conseil citoyen Nantes-Nord qui a pris l’initiative de ce concours (dont les 1/4 de finale ont eu lieu le 29 septembre).

Philippe Le Coq et Julien Pannetier , chevilles ouvrières de ce concours et membres du Conseil Citoyen sont les invités de La Quotidienne, accompagnés de Coralie Dupin, avocate et membre du jury et d’un candidat.

Réalisation : Salomé Benoist.

Animation : Pascal Massiot.