La Quotidienne, mardi 17 octobre à 18h00



Une émission entièrement dédiée à la saison 2017-2018 d’ Onyx-La Carrière (Saint-Herblain)

En présence de Gaëlle Lecareux, directrice.

Une conversation radiophonique qui balaie cette nouvelle saison, focalise sur les temps-forts et zoome sur "Paradoxal" un spectacle de Marien Tillet à propos du sommeil, de rêve et de réalité...et qui en plus vous invite à passer la nuit à l’Onyx dans la nuit du 20 au 21 octobre prochain.

De la musique, en lien avec la programmation, pour émailler la conversation, on entendra donc pendant cette interview :

Babara Carlotti, à l’Onyx le mardi 17 octobre (20h30)

Anne Paceo, à l’Onyx le mardi 7 novembre (20h30)

Sarah Mac Coy, à l’Onyx le jeudi 5 avril 2018 (20h30)