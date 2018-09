La Quotidienne mardi 18 septembre à 18h00



L’association Emulsion , dont l’objet est de "promouvoir la création photographique pour une diffusion oeuvrant à l’égalité femme-homme", propose jusqu’au 28 septembre prochain, à la M.H.T. (Maison des Hommes et des Techniques), une exposition de photos signées Corinne Provost : "Femmes au travail, 3 pas en avant, 2 pas en arrière".

L’occasion (ou le prétexte) de deux rencontres publiques :

Jeudi 20 septembre à 18h30 avec Rachel Silvera, économiste, co-directrice du réseau de recherche MAGE (Marché du travail et genre), auteure en 2014 de "Un quart en moins. DEs femmes se battent pour en finir avec les inégalités des salaires" (éd. La Découverte).

Mardi 25 septembre à 18h30 "Violences faites aux femmes et inégalités professionnelles" avec notamment "Solidarités femmes Loire-Atlantique" qui fête ses 40 ans d’existence.

Pour en parler, La Quotidienne reçoit ce jour :

Corinne Provost, photographe, syndicaliste et fondatrice de l’association Emulsion .

Dominique Foufelle, écrivaine et membre d’ Emulsion .

Emmanuelle Beauchêne, coordinatrice de Solidarité femmes Loire-Atlantique .