La Quotidienne, mardi 19 décembre à 18h00

L’homme a un parcours pour le moins atypique. Gamin du quartier de Bellevue, en rupture avec la société, Farid Abdelkrim verse dans la délinquance, ne trouve pas les bras de la république mais ceux de la confrérie des Frères Musulmans .

Il devient ensuite président des Jeunes Musulmans de France et endosse dès lors les habits de prédicateur.

Pour autant, Farid Abdelkrim finit par se sortir de l’organisation islamiste par une quête de sens et une lecture apaisée de l’Islam. Il racontera ce cheminement dans son livre "Pourquoi j’ai cessé d’être islamiste, itinéraire au coeur de l’islam en France" (éd. Les points sur les "i" - 2015).

Aujourd’hui, Farid ABDELKRIM est homme de théâtre et humoriste. Il propose depuis quelques mois sur le net une web-série intitulée "Un muslim qui te veut du bien" , 13 épisodes sont d’ores et déjà visibles gratuitement sur la toile sur une cinquantaine prévus.

Comment peut-on parler de religion aujourd’hui ?

Quelle place pour l’islam en France au regard de la laïcité ?

Pourquoi et qu’est cette web-série "Un muslim qui te veut du bien"

Eléments de réponse avec notre invité Farid Abdelkrim.