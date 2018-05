La Quotidienne, mardi 1er mai 18h00



Alain Supiot est un des grands spécialistes du droit du travail et a été, à la fin de l’année dernière, nommé au sein de la commission mondiale de l’ O.I.T. (Organisation Internationale du Travail).

Professeur au prestigieux Collège de France , fondateur en 1993 de la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin et de l’ I.E.A. (l’Institut d’Etudes Avancées), deux structures situées à Nantes.

Il a écrit seul ou en collaboration 24 livres et contribué à 45 ouvrages collectifs (source : Wikipedia), parmi lesquels :

L’esprit de Philadelphie : La justice sociale face au marché total, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Débats », 2010, 192 p

Grandeur et misère de l’État social , Paris, Fayard, coll. « Leçons inaugurales du Collège de France », 2013, 63 p.

La gouvernance par les nombres , Paris, Fayard, coll. « Poids et mesures du monde », 2015, 512 p.

Fin 2017, dans les locaux de l’ Institut d’Etudes Avancées , Alain Supiot nous a accordé une interview dans laquelle il sera question notamment de l’état du droit du travail en France, de l’avenir du travail dans le monde, mais aussi de l’ I.A.E. et des menaces qui pèsent sur les moyens budgétaires de son fonctionnement.

Interview et montage : Pascal Massiot.

rediffusion de l’émission du 19 mars 2018