La Quotidienne, mercredi 02 mai à 18h

Simon Ripoll-Hurier est invité par le festival Bruits #2 pour présenter son film Diana au Cinématographe ce 02 mai à 21h. L’occasion d’une discussion dans les studios de Jet où l’on revient sur ce film étonnant qui n’est qu’une partie d’un projet plus vaste du même titre qui se décline en création radiophonique, performances et autres situations d’écoutes.

Plus d’informations ici

Écoutes, installations, ateliers, performances, cinéma, théâtre,... "Bruits" est un festival polymorphe qui se déploie du 02 au 06 mai dans 3 lieux : Le Rez-de-Chaussée, Le Cinématographe et Pol’N.

Comme Simon Ripoll-Hurier est aussi membre du groupe Les Agamemnonz, nous écoutons Simon’s Beat pour finir (extrait du disque De A à Z chez Kythibong)