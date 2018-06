La Quotidienne, mercredi 06 juin à 18h

> La 2ème biennale des écrituresse déroule à Rennes et alentour jusqu’au 17 juin prochain. Au menu de cet évènement dontest partenaire : des ateliers, des rencontres, des concerts et des conversations., autrice de bande dessinée (... entre autres), scénariste et réalisatrice () était invitée deau début de ce mois de juin pour un week-end de rencontres, ateliers, discussions. Le vendredi 1er juin en début de soirée c’est dans l’exiguë et militante librairieque se déroulait une rencontre publique dont nous vous diffusons ici les 45 premières minutes.