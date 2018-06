La Quotidienne, mercredi 13 juin à 18h

Une approche du festival Fumetti, qui se rapproche (du 15 au 17 juin dans l’espace Manufacture des Tabacs à Nantes), avec deux auteurs qui ont largement œuvré à réaliser deux expositions dors et déjà ouvertes depuis le 2 juin :

Glen Chapron a travaillé sur l’exposition Repas Chagrin de Céline Devaux et nous en parle au sein de l’exposition.

Anna Conzatti a travaillé sur l’exposition Au Travail d’Olivier Josso Hamel et nous en parle par téléphone.

contrepoints musicaux : Flavien Berger / Gravité, The Jam / That’s Entertainment.

Jet fm sera en direct du festival Fumetti samedi 16 et dimanche 17 juin dès 13h30 chaque fois.