La Quotidienne, mercredi 13 décembre à 18h00

Depuis 12 ans,oeuvre pour favoriser un changement de regard sur les différences et particulièrement sur le handicap.Grandir d’un monde à l’autre organise des évènements liés à la questions du handicap, c’est aussi une maison d’édition.Aujourd’hui, l’association fait appel à tous pour l’aider à poursuivre son projet car son activité est menacée et lance l’opérationsur la plateforme de financement participatif Ulule.Le point sur les activités de l’association et ses difficultés avec, fondateur et coordinateur.