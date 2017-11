La Quotidienne, mercredi 22 novembre à 18h00



42 artistes japonais composent l’exposition "Komorebi" proposée au lieu unique jusqu’au 14 janvier prochain.

Nombre d’entre eux sont exposés pour la première fois en Europe. Ces créateurs ont tous en commun d’être en situation de handicap psychique : certains sont psychotiques, névrotiques ou encore schyzofrénes (liste non exhaustive).

Ils oeuvrent au frontières de l’art et font se questionner sur le statut de l’artiste et sur celui de l’oeuvre elle-même.

Patrick Gyger, directeur du lieu unique, co-organisateur et commissaire de l’exposition (et qui lui a donné son nom) nous emmène au coeur de l’expo.