La Quotidienne, mercredi 8 novembre à 18h00

C’est un épisode très peu connu en lien avec deux évènements considérables du début du 20ème siècle, à savoir la guerre 1914-1918 et la Révolution d’Octobre qui éclate le 7 novembre 1917.

Durant la première guerre mondiale, 20 000 soldats russes qui furent "prêtés" aux Alliés en échange d’armements. Des milliers d’entre eux perdront la vie dans la boucherie de ce qui devait être la der des ders.

Après un an de durs combats en Champagne, ils apprennent, en mars 1917, la nouvelle de la Révolution dans leur pays et, aussitôt, réclament leur rapatriement. Devant le refus des autorités russes et françaises, ils forment des soviets, des comités élus de soldats et chassent leurs officiers, au moment même où des mouvements de rébellion se produisent chez les Poilus. L’État major, craignant la contagion, les expédie dans la Creuse, au camp de La Courtine. Là, 12 000 hommes armés, fonctionnant en autogestion démocratique, tiendront tête pendant trois mois aux injonctions et menaces du commandement militaire.

Finalement, l’assaut sera donné et la répression, impitoyable. Les survivants ne regagneront la Russie qu’à la fin de l’année 1919.

Militant de longue date, engagé laïque et humaniste, Jaques Nepveu avec la précision et la rigueur qui le caractérisent, nous retrace l’épopée de ces "20 000 Moujiks dans importance.*"

*référence au documentaire de Patrick Le Gall

Interview : Pascal Massiot

Réalisation : Ely Rannou