La Quotidienne mercredi 3 octobre à 18h00



> Le premier rendez-vous de cette émission sera le 3ème épisode du carnet de bord sonore de l’ Expédition Artistique .

L’expédition artistique est une exploration sous forme de laboratoire en forêt amazonienne en Equateur, un projet initié par Hervé Maigret, danseur et chorégraphe de la compagnie NGC 25.....

Du 24 septembre au 12 octobre, Jet fm s’associe à l’aventure équatorienne sous la forme d’un carnet de voyage sonore.

Episode 3 : avec la voix d’Hervé qui fait le point sur la progression de l’expédition sur fond d’ambiance au petit matin au coeur du village de Shiripuno prés de Mishaualli.

Un orage sur le village s’est même invité en fin de journée.

> Second temps de La Quotidienne avec les Restos du Coeur de Loire-Atlantique qui recherchent urgemment des bénévoles pour la collecte de denrées des vendredi 12 et samedi 13 octobre dans les supermarchés et hypermarchés de l’agglomération nantaise.

Il suffit juste de disposer de 2 heures pour assurer une permanence à l’entrée des magasins d’Auchan à Saint-Sébastien, Chronodrive à orvault, Lidl à Nantes (Bld V.Hugo et Bld J.Verne), Monoprix (rue du calvaire et Decré), Carrefour Feydeau (quartier Bouffay).

Pour en parler, Ghislaine Guichard, responsable des ressources bénévoles pour les Restos du Coeur 44 et Jacky Lépron, responsable manifestation et évènementiel, sont les invités de La Quotidienne.