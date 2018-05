La Quotidienne, semaine spéciale mai 68



Toute la semaine, La Quotidienne sera toute tournée vers mai 68 et jusqu’à vendredi nous donnerons la parole à des femmes, à des hommes, à des ouvrières, des ouvriers, à responsables syndicaux, à un paysan engagé, toutes et tous témoins et/ou acteurs du mouvement et des évènements de mai 68…

Un grand merci à l’équipe du C.H.T., le Centre d’Histoire du Travail de Nantes ( Manuella Noyer, Xavier Nerrière et Christophe Patillon) pour son aide précieuse dans la mise en place et la réalisation de cette série d’émissions.

Grand merci également à celles et ceux qui ont accepté de témoigner au micro de Jet fm.

Le programme :

> Lundi 21 mai à 18h00 :

Un entretien avec Christophe Patillon, animateur-chercheur au C.H.T.

Quel fut le mai 68 nantais ? Quelles spécificités ? Quels acteurs ?

> Mardi 22 mai à 18h00 :

Discussion croisée avec trois femmes témoins du mai 68 nantais :

Yvonne Harel, ouvrière-contrôleuse chez Saunier-Duval.

Anita Pointeau, employée chez un artisan-décorateur place Delorme.

Chantal Plédel, lycéenne en mai 68, fille d’un ouvrier des Batignolles, habitant juste à côté de l’usine.

> Mercredi 23 mai à 18h00 :

Interview de Joseph Potiron, paysan engagé en mai 68, de La Chapelle-sur-Erdre .

> Jeudi 24 mai à 18h00 :

Echanges au micro avec Michel Tacet, responsable C.G.T. et fonctionnaire au services des chèques postaux des P.T.T. de Nantes en 1968.

> Vendredi 25 mai à 18h00 :

Georges Vincent, responsable C.G.T. de Sud-Aviation en 1968 et acteur de la grève et de l’occupation de l’usine.

> Samedi 26 mai à 15h00 :

Entretien avec Hélène Lambert, étudiante à l’Université de Nantes en 1ère année de faculté d’Espagnol en 1968.