La Quotidienne, vendredi 15 décembre à 18h00



Pendant tout le mois de décembre Jet mène une campagne de soutien à ses activités qui vont bien au-delà de la radiodiffusion.

Jet c’est donc de la radio bien sûr avec Jet fm, mais c’est aussi de l’éducation aux médias avec le Sonolab , l’atelier des sons de Jet (plus de 1000 personnes (grands et petits, dont des personnes en situation de handicap moteur et/ou psychique) sont passées par le Sonolab l’an passé.

Jet , c’est aussi une structure agréée pour l’accompagnement et la formation aux métiers du son, de la radio & du journalisme.

Jet c’est aussi une structure qui produit, promeut et valorise la création sonore et radiophonique.

Mais voilà, Jet est à l’étroit dans ses finances et son avenir est menacé.

Pour s’en sortir, Jet a donc mis en place le JETODON jusqu’au 31 décembre de cette année 2017.

A mi-parcours de cette campagne qui a d’ores et déjà collecté près de 7000 euros sur les 10 000 euros minimum escomptés, La Quotidienne fait le point sur la mobilisation :

Avec :

Les messages de Daniel Mermet (ex France Inter / Là-Bas.org) et de Bertrand Vignon, Monsieur "jeux" pendant 15 ans sur Jet fm .

Les témoignages de Sophie Gergaud, fondatrice et programmatrice du festival des films des peuples autochtones "Festival Ciné Alter’Natif" .

En présence de :

Cyrille Prévault, directeur de Tissé-Métisse et de Loïc Chusseau, directeur de Jet .

Animation : Pascal Massiot

Réalisation : Ely Rannou.