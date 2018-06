La Quotidienne vendredi 1er juin à 18h00



Transhumanisme, post-humanisme, génie génétique, intelligence artificielle, robotisation, et pourquoi pas singularité (quand les machines auront pris le pouvoir), comment l’espèce humaine pourra t-elle continuer à s’adapter pour exister ?

Alors que les progrès de la médecine ne cessent de croître et que l’injonction à la performance pèse sur nos sociétés, comment les technologies actuelles et celles qui s’annoncent vont-elles façonner notre avenir ? Seront-elles au service de tous ou d’une élite ? Le 21ème siècle sera t-il celui qui verra naître le premier humain immortel ?

Les années et décennies qui viennent sont-elles, de ce point de vue, celles d’un crépuscule ou d’une renaissance pour l’’humanité ?

Régis Vandenmersch est Professeur de physiologie à l’Université de Lille et nous apporte ses lumières de scientifique et de penseur sur ces questions déterminantes.

De passage à Nantes il y a quelques semaines, le Pr Vandenmersch a joué le jeu de l’interview dans les studios de Jet...et nous l’en remercions vivement.

(rediffusion de l’émission du 24 janvier 2018).

Interview : Pascal Massiot.

Réalisation : Lucas Pizzini.