La Quotidienne, vendredi 1er décembre à 18h00

L’association JET connaît une situation budgétaire difficile menaçant sérieusement la poursuite des activités de l’association et la pérennité des emplois.Pour que les activités de l’association se poursuivent (radiodiffusion, formation aux métiers du son et de la radio, éducation aux médias, création sonore et radiophonique) JET lance en ce 1er décembre jusqu’à la fin de l’année le, un appel aux dons pour soutenir JET.Tout soutien, même modeste est le bienvenu.Afin d’exposer précisément la situation, l’émission "La Quotidienne" en ce 1er jour dua convié des bénévoles, membres du Conseil d’Administration de Jet et des salariés de l’association.Avec :, administratrice, émission, émission, programmateur musical de Jet fm., directeur de JET.