La Quotidienne vendredi 23 fev. à 18h00



> Playtime c’est la quinzaine proposée du 3 au 20 mars prochain par le réseau des salles de cinéma en Loire-Atlantique, le réseau SCALA , un évènement coordonné par Le Cinématographe.

Au menu, 25 films, des avant-premières, de rencontres avec les réalisateurs,...

présentation de la 3ème édition de Playtime par Florence Bourhis, directrice-adjointe du Cinématographe (Nantes).

> une interview de Caroline Huguin, coordinatrice de l’association Système B , la structure qui porte le projet « Le bal de Bellevue » une création partagée entre les habitants du Grand Bellevue et des artistes et techniciens de l’agglomération nantaise

Caroline Huguin est interviewée par Killian Bernard, stagiaire à Jet et élève de seconde au Lycée Arago de Nantes…