La Quotidienne vendredi 27 avril à 18h00



Frederick Rousseau est un explorateur, c’est le terme qu’il préfère pour le définir, c’est un musicien qui « fait partie de la génération qui a vu naître la musique électronique et l’explosion des applications technologiques dans le monde du spectacle » selon la page wikipedia qui lui est consacrée.

Sa route croise celle de Vangelis, Jean-Michel Jarre ou encore Oliver Stone.

Frederik Rousseau était l’invité du dernier Synthfest , festival des musiques électroniques et de synthétiseurs dont l’édition 2018 s’est déroulée fin mars-début avril à Nantes.

Après les interviews de Michel Geiss, Jean-Philippe Rikyel et Christophe Martin de Montagu, c’est une rencontre avec Frederick Rousseau à laquelle nous vous invitions maintenant.

Interview, montage et réalisation : Pascal Massiot.