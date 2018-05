La Quotidienne, vendredi 4 mai 18h00



Ils ont entre 15 et 18 ans, viennent du Mali, de Guinée ou encore de Côte d’Ivoire.

Ils sont quatorze jeunes, qui se rendent cinq jours par semaine à l’Ecole d’éducation populaire pour jeunes migrants de Nantes créée et portée par des bénévoles du Collectif Urgence Jeunes Migrants 44 . Pendant toute une semaine, fin février, ils sont venus découvrir la radio dans les studios de Jet.

Une semaine d’un atelier radio concocté par le Sonolab, l’atelier des sons de Jet. Avec Julie Auzou (responsable du Sonolab) et César Boucheton (en service civique au Sonolab), ces quatorze jeunes hommes se sont exprimés, ont chanté, ont été écoutés. Tout cela a donné une belle émission de radio à retrouver ici.

A l’occasion de cet atelier radio, La Quotidienne s’est invitée au milieu de ces quatorze jeunes migrants, de leurs accompagnateurs, de Julie et César.

(rediffusion de l’émission du 26 mars 2018)