La Quotidienne, vendredi 8 juin à... 17h00 !

Première Semaine Lacan à Nantes

Du 11 au 16 juin prochain à Nantes se dérouleront, à l’initiative de trois associations(*) chaque soir, du lundi au jeudi - et toute la journée du samedi, des événements, des rencontres et autres discussions.

Sous l’ombre tutélaire de l’immense Jacques Lacan, psychanalyste disparu en 1981, cette semaine se déploiera sous le mot d’ordre "L’inconscient c’est la politique !" .

Une manière, pour les héritiers de Lacan et de Sigmund Freud, d’investir l’espace social et politique dans lequel la psychanalyse est partie prenante et agissante.

Le mouvement metoo, la santé mentale, l’éducation, la politique, la culture, la poésie,... autant de sujets qui seront abordés et discutés lors de cette Semaine Lacan .

Présentation de l’évènement avec :

Solenne Albert, psychanalyste, présidente de l’Association de la Cause Freudienne.

Fouzia Taouzari, psychanalyste, directrice du Centre Psychanalytique de Consultation et de Traitement de Nantes.

Eric Zuliani, psychanalyste à l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique.

(*) Association de la Cause Freudienne, ZADIG (Zero Abjection Democratic International Group), UFORCA (Section clinique Nantes).