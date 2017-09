La Quotidienne

Lundi 18 septembre :

C’est la rentrée de Jet et c’est la première de La Quotidienne .

Au menu de cette première : la nouvelle grille des programmes, les intentions de la nouvelle saison radiophonique, les temps forts de la rentrée de Jet.

Avec :

Loïc Chusseau, directeur de Jet.

Julie Auzou, en charge du Sonolab (éducation aux médias).

Henri Landré, programmateur musical.

Alexandra Jore et Pascal Massiot, rédaction.

Mardi 19 septembre :

Une émission toute dédiée au festival Scopitone (Nantes du 20 au 24 septembre).

Avec Jean-Michel Dupas et Cédric Huchet, programmateurs.

Mercredi 20 septembre :

Denys Renault, Loïck Gourdon & Jean-Claude Cousin de l’ A.P.U.C. (Association Pour Une Constituante) à propos du 225ème anniversaire de la République.

Jeudi 21 septembre :

La chronique de l’actualité politique et sociale avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis .

La Q.P.N. (Quinzaine Photographique Nantaise), un évènement en partenariat avec Jet fm .

Invités : Hervé Marchand, directeur de la QPN et Philippe Cauneau, photographe.

Vendredi 22 septembre :

"Comment Vont Les Fourmis ?" , la mensuelle de Jet fm dédiée à l’économie sociale et solidaire

Le sujet du mois : "Du malaise dans les assos" .

Avec l’annonce, au coeur de l’été, de la suppression de 150 000 emplois aidés, le gouvernement d’Edouard Philippe met un peu plus à mal un monde associatif déjà en difficulté.

Quelles sont et quelles vont être les conséquences de cette décision ?

Qui va être plus particulièrement fragilisé au sein de la sphère associative ?

Comment le monde associatif peut-il s’organiser et se mobiliser pour faire face à cette situation ?

Quelles seront les associations de demain ?

Eléments de réponse avec Alain Forest, président du Mouvement Associatif ; Guillaume Chocteau de Ressources Solidaires et les témoignages de salariés d’associations impactées par la mesure.