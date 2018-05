La Quotidiennelundi 14 mai à 18h00



Ce 14 mai est une date d’un double anniversaire : les 70 ans de la création d’Israël et les 70 ans de la Naqba (la catastrophe) pour les palestiniens, qui a entraîné l’expulsion massive de plus 750 000 personnes et des massacres.

Pour évoquer cet évènement et cet anniversaire, deux invitées dans La Quotidienne :

Sandrine Mansour, historienne et chercheuse au centre de Recherches en histoire internationale et atlantique (CRHIA) à l’université de Nantes, auteur notamment de l’Histoire occultée des palestiniens (1947-1953), aux éditions Privat

Mado Hervy, co-présidente de l’Association France Palestine Solidarité 44.

(rediffusion de l’émission du 27 mars 2018).