La Quotidiennne, lundi 11 décembre à 18h00

Chaque trimestre, la chronique de l’art contemporain portée par l’associationsur Jet fm devient une émission toute entière dédiée à une thématique.Pour cette ultime trimestrielle de 2017, c’est d’art et de collectif dont il est question.Alors que la pratique artistique, de la création à la diffusion des oeuvres, participe le plus souvent d’une approche individuelle voire individualiste, certains artistes choisissent de travailler en collectif.Pourquoi une telle approche ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Quels effets produits ?Eléments de réponse avec :et, plasticiennes, un duo d’artistes qui travaille à 4 mains le dessin et l’installation.etde