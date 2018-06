La Trimestrielle MPVite, lundi 18 juin à 18h

Crédit photo-image : Harald Szeemann, live in Your Head : When Attitudes Become Form : Works-Processes-Concepts-Situations-Information, 1969. Kunsthalle Bern.



Tous les trois mois, en plus de la chronique mensuelle, l’équipe de MPVite propose sur les ondes de Jet une émission toute entière dédiée à un thématique ayant trait à l’art contemporain.

Après avoir abordé la question des arts visuels, sonores, la médiation culturelle ou encore les collectionneurs d’art, ces 45 minutes seront aujourd’hui consacrées à la question du commissariat d’exposition.

Le commissariat d’exposition qui peut être défini comme une personne (commissaire) ou un groupe (commissariat) chargé(e) de concevoir et d’organiser une exposition.

Que fait précisément un.e commissaire d’exposition ? Quelles fonctions principales ?

Quels rapports au public et à l’auteur ?

Quelle formation requise ?

Etc.

Réponses avec :

Chloé Beulin qui fait partie d’un groupe de commissaire d’exposition « Lîle d’en face » programmatrice du centre d’art de Montrelais et parallèlement programmatrice au sein de l’association MPVite

Justine Sevêtre - commissaire issue d’une filière histoire de l’art représentante de l’association Cellule Capiteuse sélectionnée pour l’appel à projet "Jeunes commissaire Alpha" organisé par MPVite .

Co-animation : Marine Combes (MPVite) & Pascal Massiot (Jet fm).

Réalisation : Claire Authié.