La chronique MPVite du 4 juin 2018

OuOùOuh, C’est un lieu d’actions artistiques. C’est aussi un temps ou une situation. Ses objectifs sont d’exposer et de stimuler la production d’œuvres, de gestes ou d’expériences. La programmation, basée sur un cycle d’une résidence d’artiste et d’une exposition collective, engage une recherche articulée autour d’une question (politique, sociale, urgente, philosophique, esthétique, etc.) renouvelée chaque année. Outil dédié à l’exploration des pratiques contemporaines, OuOùOuh a pour vocation d’offrir aux artistes un espace où prendre des risques et où par l’intermédiaire d’invités, ces pratiques tissent des liens avec la théorie. Enfin, dans ce lieu consacré à l’art bien qu’en contact avec la vie, chaque cycle déterminera quel rapport il veut entretenir avec la localité.

