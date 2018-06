La quotidienne du 20 juin

Le bloc 13 regroupe 17 associations culturelles au sein des Docks de Chantenay à Nantes. Cette nouvelle association propose un festival multidiciplinaire, en entrée libre, le week-end du 23 et 23 juin. Aux micros : Darius de l’association Arpèges et Milena (bénévole et proche du propriétaire des Docs).

A suivre, une interview de Jamila El Koubeyli, coordinatrice du poole égalité de Tissé Métisse qui propose ce samedi matin, un atelier sur l’égalité Femme / homme par rapport à l’engagement à la médiathèque Lisa Bresner.