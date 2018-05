Le Festival Fumetti sur Jet fm

Un très vaste programme se déroule pour trois jours dans les locaux de Maison Fumetti et autour, dans les différents espaces de la Manufacture des Tabacs. Les auteurs, éditeurs, collectifs présents pour cette nouvelle kermesse graphique proposeront des rencontres et animations liées à la thématique de La Grande Famille.

Parmi eux 9 auteurs.trices invités.es spécialement : Anna Conzatti, Céline Devaux, Maïté Grandjouan, les Frères Guedin, Olivier Josso Hamel, Camille Jourdy, Antoine Marchalot et Max de Radiguès.

Trois expositions : Au travail, Repas Chagrin et les Méthodes barges de FLBLB (durant le festival). Vernissage 15 jours avant, le 2 juin !

Des rencontres les 16 et 17 juin : émission Radis Fumettio n°13 ; table ronde « Puzzles et secrets de famille : pourquoi réveiller les fantômes ? » avec Olivier Josso Hamel & Camille Jourdy ; Antipasti avec les frères Guedin et Maïté Grandjouan ; « Leumonde édition spéciale » avec Antoine Marchalot ; présentations avec Max de Radiguès, Céline Devaux, Anna Conzatti.

Et puis le fanzine du festival : après la Grande aventure, le duo Benjamin Adam / Julia Wauters invite les auteurs invités à s’attaquer au nouveau thème. Le fanzine sera réalisé et imprimé en riso, en public, durant le festival.

Pour les enfants : les lectures jeunesse d’Anna Conzatti, l’atelier Rock et animaux et le Ciné-concert Mini mini chat mini mini show par le Club des Chats !

Et enfin des soirées :

Samedi 2 juin à 18h : vernissage des expositions Au travail (Olivier Josso Hamel) et Repas Chagrin (Céline Devaux).

Jeudi 14 juin à 18h : Speed-Conferencing d’Olivier Texier : Les secrets des métiers de l’illustration révélés en moins de 10 minutes ! et projection de film avec Accès au cinéma invisible

Vendredi 15 juin à 18h : Inauguration du festival, nocturne du salon et performance collective dessinée « Les Grandes familles »

Samedi 16 juin à 19 h : Concerts des groupes Omni et Amazone

Jet fm est en direct du festival les samedi 16 et dimanche 17 juin de 13h30 à 16h chaque fois.

Tous les liens et détails du programme par ici

une : affiche d’Antoine Marchalot