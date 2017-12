Les mots bleus - le jeudi 14 décembre - 2 - 20000 Bleus sous les mers

L’équipe des mots bleus est de retour.

Après avoir scruté les variations lumineuses de l’heure bleue et prêté l’oreille aux premiers fourmillements de l’aube, elle a enfilé une combinaison et chaussé des lunettes de plongée pour enrichir sa palette et découvrir les nuances subaquatiques de la couleur de l’océan.

Renversons la perspective et chavirons par-dessus bord pour passer sous la surface, de l’autre côté du miroir.

Dans ce nouvel épisode, le bleu est la couleur du rêve, celui d’une liberté totale et légère d’un corps débarrassé de la pesanteur terrestre. C’est aussi le bleu des profondeurs et de leur fascinant silence… un bleu sans limite ni sans rivage… un bleu à l’âme.

Si l’Antiquité ne lui fait pas la part belle, le bleu a depuis changé de statut. C’est en imitant ce mouvement historique de bascule, en plongeant la tête la première dans le grand bleu, que nous avons tenté de saisir les mystères de son étrange pouvoir de séduction.

TRACKLIST

George Martin – Sea of Hole

Portishead – Deep Water

User 126137650 (Souncloud User) – Les Mots Bleus

Le Tremble (Soundcloud User) – 1ère plongée

Samantha Ballard (Youtube User) – Under the sea (The Little Mermaid Cover)

Blundetto – Nautilus dub

Smoke Trees – Underwater

Koji Kondo – Underwater Theme (Super Mario World)

Dominique Guillot – L’univers de la mer (Les pingouins s’amusent skit)

Flavien Berger – Bleu sous marin

La chanson surprise (Youtube User) – I’m Blue (skit)

Long Arm – Frozen Sea

Smoke City – Underwater Love

Ensemble Nautilus – Plongée

Aquasonic – Underwater concert

François de Roubaix – La plongée

MusicGenomics (Youtube User) – Pull Marine (skit)

Molecule – Soleil bleu

Nosaj Thing – Aquarium

Arthur Lyman – Ebb Tide

Luiz Bonfa – Quebra Mar

Dee Dee Bridgewater – La mer

CRÉDITS

Medias utilisées : Le Grand Bleu (L.Besson) – Le Monde du Silence (L.Malle) – La Vie Aquatique (W.Anderson) – The Abyss(J.Cameron) – Les Chemins de la Profondeur – En Apnée (Sur les docks)

Textes utilisés : Jacques Prevert (complainte de la mer) – Jean Cocteau (Le printemps au fond de la mer) – Jules Verne (20 000 lieues sous les mers) – Raymond Queneau (Au soleil la mer est douce)

Plongeurs : Loïc Leferme, Guillaume Nery, Umberto Pelizarri, Jacques Mayol..

Voix Opus Bleu : Kim, Anna, Greg, Solange, Adrien, Julien

Textes : Elsa Siffert

Recherche documentaire : Team Blue

Montage : Julien Barrault, Greg Del Campo

Teaser Video : Josselin Beliah / Texas Couscous

Création de l’association Opus Bleu

www.opusbleu.fr

Facebook