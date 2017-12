Les mots bleus - le jeudi 7 décembre - 1 L’heure Bleue

Littéralement, l’heure bleue désigne le moment de bascule de la nuit au jour.

C’est le moment quasi silencieux où les animaux diurnes prennent progressivement le relais sonore de leurs homologues nocturnes ; le moment où les fleurs exhalent puissamment leurs parfums ; ce moment confus où le rêveur qui recouvre la vue ne distingue pas encore le sommeil de la réalité.

Quoi de mieux pour exprimer ce passage que la radio et son support privilégié, la voix, elle aussi comme l’heure bleue difficilement situable car à la fois physique, charnelle et poétique, textuelle, impalpable.

Trait d’union entre des contraires soi-disant inconciliables – la nuit/le jour, le corps/l’esprit – l’heure bleue comme la voix annule cette opposition puisqu’elle incarne le passage. Cette indicible transition trouve un écho dans un paradoxe de langage qui voudrait que le passage de l’un à l’autre pôle se fasse insensiblement. Au contraire, il est hypersensible car il mobilise toute la finesse de nos sens.

TRACKLIST

User 126137650 – Les mots bleus (Christophe cover)

Françoise Breut – L’heure Bleue

Mich Gerber – L’heure Bleue

Ute Lemper – L’heure Bleue

Chet baker & Enrico Pieranunzi – Silence (skit)

Pierre Ajavon – L’heure Bleue

Françoise Hardy – L’heure Bleue

Eric Gale loop – Daylight sample (Aesop Rock)

Kid Koala – Dawn

Arthur Rimbaud – L’aube (lecture Gilles Claude Thériault)

Cinematic Orchestra – Dawn

Chet Baker – Daybreak

CRÉDITS

Reinette et Mirabelle apparaissent grâce à Eric Rohmer (Quatre aventures de Reinette et Mirabelle – L’Heure Bleue – 1987 – Les films du losange )

Bertrand et Aurore apparaissent grâce à François Truffaut (L’homme qui aimait les femmes – 1977 – les films du carosse )

Les textes sont signés Elsa Siffert ; les lectures réalisées par Anna, Kim, Solange, Coline, Muriel, Greg et Julien. Une proposition signée de l’Opus Bleu.

Création de l’association Opus Bleu

www.opusbleu.fr

