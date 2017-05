Longueur d’ombre, 14 juin 2017

Départ pour le XVIIème siècle naissant aux trousses de Don Quichotte qui invite la folie à rire de la raison dualiste moderne éclose à la même époque. Celui qui pense et qui est, est aussi défié par l’ingénieux hidalgo et sa mélancolie. Explorons aussi les conséquences de cette modernité sur le paysage avec Augustin Berque. Le tout accompagné par Van Morisson, Juliette Armanet et The Weeknd !

Textes :

Médiance, de milieux en paysages, A. Berque, Belin, 2000

Extraits radio ou vidéo :

Michel Foucault sur Don Quichotte - "Plein feu sur les spectacles du monde", enregistrée le 22 juin 1961 et diffusée trois mois plus tard par la RTF.

Salvador Dali et Henri Laborit, l’invité du dimanche.

Interview d’Augustin Berque sur TV5 Monde à propos du documentaire "Milieux" de D. Faure

Extraits musicaux :

Earned it - The Weeknd

Don Quichotte - Magazine 60

Into the Mystic - Van Morisson

Je te sens venir - Juliette Armanet