Longueur d’ombre, 26 avril 2017

Écrit pendant l’été 2010, délaissé et repris quelques six années plus tard, puis sept pour le mettre en son, en voix et en musique ; voici le conte d’un Homme qui marche.

Une sorte de "prequel" à "Il était une fois...la vie", ce dessin animé des années 1980-90 qui prenait le corps comme terrain de jeu pour transmettre des connaissances historiques et scientifiques aux enfants.

Musiques improvisées par : Jean-Gabriel Bernhardt (voix, guitare, flûte, udu, daf, setar) Pauline (voix, guitare, tombak). Écrit et mis en voix par Pauline. Montage par les deux mêmes.