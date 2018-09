Jet s’associe à Politis, Médiapart et Regards et propose une version sonore

C’est un texte initié et publié par Politis , Médiapart et Regards. Les trois médias s’indignent et s’inquiètent de la dérive extrème-droitière de l’Europe (en Italie, Hongrie,...) et plaident pour un accueil digne des migrants. L’équipe de Jet a souhaité s’associer à ce manifeste et en propose une version sonore, diffusable à l’envi. Salut et Fraternité !