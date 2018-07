PSYTOYENS, le mercredi 4 juillet à 12h - rediff le 8 juillet à 11h

PSYTOYENS est une émission animée par des membres du GEM, un Groupe d’Entraide Mutuelle.

Le Nouveau Cap est un espace convivial. Les adhérents s’y retrouvent pour mettre en oeuvre un même projet de solidarité et d’entraide mutuelle. Il vise à lutter contre l’isolement de personnes qu’une altération de santé psychique met en difficulté d’insertion sociale.

Un atelier radio en collaboration avec Jet a lieu tous les quinze jours, pour que les adhérents qui le souhaitent préparent cette émission. L’idée est d’apporter un regard et une parole différente à la maladie psychique.

C’est la 4ème saison de PSYTOYENS.

Ce sont Emmanuel, Laurent et Olivier qui ont préparé et animé cette dernière émission de la saison.

En première partie d’émission, une thématique le mouvement psychédélique.

En deuxième partie de l’émission, un invité Suren, rappeur nantais.

> The Doors, Go insane

> extrait Vol au dessus d’un nid de coucou de Milos Forman

> extrait South Park

> reprise des Beatles, Fool on the hill

> Suren, La force d’y croire