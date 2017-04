PSYTOYENS, mercredi 26 avril à 17h

PSYTOYENS est une émission animée par des membres du GEM, un Groupe d’Entraide Mutuelle.

Le Nouveau Cap est un espace convivial. Les adhérents s’y retrouvent pour mettre en oeuvre un même projet de solidarité et d’entraide mutuelle. Il vise à lutter contre l’isolement de personnes qu’une altération de santé psychique met en difficulté d’insertion sociale. Un atelier radio en collaboration avec Jet a lieu tous les quinze jours, pour que les adhérents qui le souhaitent préparent cette émission. L’idée est d’apporter un regard et une parole différente à la maladie psychique.

C’est la 4ème saison de PSYTOYENS

Pour cette émission, Olivier, Gérard, Luz, Laurent et Emmanuel, vous parle de leurs nouveaux locaux.

Le GEM a quitté le quartier Beaulieu pour devenir propriétaire et s’installer gare sud au 22, rue Marcel Paul à Nantes. Un espace neuf, lumineux qui offre la possibilité de développer de nouveaux projets. Et quels projets !

L’idée de mettre en place un restaurant associatif et solidaire chemine depuis longtemps, c’est maintenant chose faite.

Un cuisinier a été embauché à mi-temps pour accompagner le groupe à préparer jusqu’à 24 couverts deux fois par semaine.

Des portes ouvertes ont eu lieu le 24 mars dernier, à l’occasion des SISM pour faire découvrir ce nouveau lieu, ces nouveaux projets et débattre de la délicate question du travail et de la maladie psychique.

Cette émission revient sur tous ces événements...