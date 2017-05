Refaire le monde...du travail - mardi 30 mai à 18h30



En attendant de refaire le monde, venez donc refaire avec nous le monde du travail...

Le bon prétexte de cette rencontre est la parution l’ouvrage de Sandrino Graceffa, : "Refaire le monde du travail - une alternative à l’ubérisation de l’économie" (éditions Repas ).

Le 30 mai prochain, en direct et en public de Trempolino-La Place , à partir de 18h30, c’est de notre rapport au travail dont il sera question...

Si la révolution du travail semble en marche, serons-nous demain tous (auto)entrepreneurs ? L’ubérisation de la société est-elle une fatalité ? De nouvelles formes de coopération au travail peuvent-elles préfigurer une société post-capitaliste plus juste, plus partagée ? Comment innover socialement sans perdre les acquis ?

A l’occasion de la venue à Nantes de Sandrino Graceffa, dirigeant de Smart , une des plus importantes coopératives de travailleurs en Europe, Jet fm , en partenariat avec Smart , a réuni un plateau d’invités pour tenter de répondre à ces questions et à quelques autres...

Avec :

Sandrino Graceffa, dirigeant de SMART .

Olivier Tura, directeur de Trempolino .

Simon Hadjer, Pypoproduction (structure adhérente à SMART)

Mahel Coppey, vice-présidente de Nantes-Métropole, délégué à l’économie sociale et solidaire et à l’économie circulaire.

Pierre Roba, Synavi (Syndicat national des Arts Vivants), auteur, metteur en scène et comédien, Compagnie La Tribouille .

Noël Laurent, enseignant-chercheur à Audencia .

Réalisation : Damien Fourcot.

Préparation / animation : Pascal Massiot.