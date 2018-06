SONOLAB, le 27 juin 2018 à 10h - rediff le 1 juillet à 11h

LES ENFANTS DE L’HÔPITAL DE JOUR

Les enfants font partie du groupe de l’unité soins et pédagogie, U-S-P de Haute-roche, hôpital de jour du secteur de pédopsychiatrie 1 qui dépend du CHU de Nantes. L’objectif de cette unité est d’associer des temps de soins et des temps scolaires afin de soutenir et de favoriser l’investissement scolaire de ces enfants qui sont tous scolarisés dans des écoles de Nantes et ses environs. Ces temps de groupes thérapeutiques sont encadrés par des enseignantes spécialisées, des infirmiers et des éducateurs, sous la responsabilité d’un pédopsychiatre.

Pour la deuxième année, le secteur de Haute Roche a fait appel à Jet pour permettre à 4 enfants de réaliser une émission de radio.

Ce sont Emy, Mathilde, Nisrine et Steeven qui ont entre 7 et 10 ans qui ont participé au projet radio sous la responsabilité de Gwenaelle, enseignante spécialisée et Claire, éducatrice spécialisée.

Cette année le groupe s’est rendu tous les 15 jours à la ferme de la Ranjonnière pour s’occuper des animaux. C’est pourquoi il a été choisi de réaliser cette émission sur le thème de la ferme.

Les enfants ont interviewé Virginie qui travaille à la ferme, enregistré des bruits d’animaux, fait un micro-trottoir dans la rue, inventé des charades, pour parvenir à cette très jolie émission.

Bravo à Emy, Mathilde, Nisrine et Steeven et merci à Gwenaelle et Claire, ainsi qu’à toute la ferme de la Ranjonnière et particulièrement à Virginie.

UNE SEMAINE DANS L’ECOLE NELSON MANDELA POUR FAIRE DE LA RADIO

Dans le cadre des résidences proposées par la direction des affaires culturelles de la ville de Saint Herblain et de la DRAC des Pays de La Loire, Jet a été sollicité pour la deuxième année afin de mener un projet radiophonique accompagnés d’artistes sonores.

L’école Nelson Mandela de St Herblain développe un projet radiophonique au sein de l’école tout au long de l’année. Nous sommes donc allés travailler avec deux classes de CE1/CE2 l’habillage sonore de la radio avec le COLLECTIF MENURE, designers sonores pendant une semaine. Un studio a été installé dans l’école.

Les enfants ont pu réaliser génériques et jingles et modifier les sons et ajouter des effets grâce à une machine conçue spécialement pour les enfants pour l’occasion par le collectif Menure. Par petits groupes ils ont également écrit et enregistrés des chroniques radiophoniques.

Intervenants pédagogiques : Damien Fourcot et Luc Fedon

Intervenant technique : Claire Authié

Résidence artistique : Arnaud Ouin et Thomas Rotureau

Coordination : Catherine Sylvestre et Julie Auzou

Merci à tous les enfants qui ont participé pour leur motivation et implication,

Merci aux enseignant.e.s Elsa Vuilez, Sami, Claire Godard

Merci à Arnaud, Thomas et le collectif Menure

Merci à Catherine Sylvestre de la DAC de Saint Herblain et à la DRAC