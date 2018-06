SONOLAB, le 6 juin 2018 à 10h - rediff le 10 à 11h

Deux classes de collégiens allophones du collège Debussy et du collège Noé Lambert de Nantes ont réalisé un projet radio avec Jet pour découvrir l’univers de la radio. Le but était aussi d’aider ces élèves arrivés en France il y a quelques mois seulement, venus d’Afrique subsaharienne, de Syrie, d’Italie, de Roumanie, ... à progresser dans leur parcours d’apprentissage du français.

Ils sont d’abord venus visiter les studios de Jet, pour appréhender le fonctionnement d’une radio, et ont testé les micros.

Ensuite, ils ont inventé des contes avec les professeures, inspirés des contes traditionnels français. Ils les ont dessiné et mis en image tel un storyboard pour pouvoir contourner la difficulté de l’écrit.

Et enfin, quelques mois plus tard, ils sont revenus dans les studios de Jet FM, 3 fois pour enregistrer leurs voix, se mettre dans la peau du narrateur ou des personnages, mais aussi enregistrer des bruitages et des chansons.

7 contes ont vu le jour grâce à cet atelier.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les élèves pour leur implication :

- Chavin, Abdel-Rhaman, Mustafa, Alen, Rita, Mamadou, Kalilou, Moussa A., Mamadou Aliou, Oumar, Sandro, Amine, Moussa D., du collège Noé Lambert

et

- Nour, Ivana, Fatima, Hamza, Aliou, Mohammad, Yusuf, Khalil, Florin, Mohamed et Achraf du collège Debussy de Nantes.

Merci à leurs professeures Sarah Croue, Leslie Latouche, Carole Sorin et à Paméla et Mathis en mission de service civique.

Merci aussi à l’ESPE pour son soutien et particulièrement à Françoise Claquin.