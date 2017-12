SONOLAB, le mercredi 13 décembre à 10h



Première partie de l’émission : ÉMISSION RÉALISÉE A L’IEM LA MARRIERE

L’établissement accueille 57 jeunes atteints de déficiences motrices avec ou sans troubles associés et permet : La poursuite de la scolarité primaire, l’accompagnement médical et paramédical, l’accompagnement éducatif et thérapeutique, des activités culturelles et de loisirs ainsi qu’un hébergement adapté. Les élèves sont en alternance à l’IEM et au collège Rutigliano. Suite à un atelier mené dans ce collège les années précédentes auquel certains de ces jeunes ont participé, Marie Guillet, orthophoniste et François, éducateur ont décidé de continuer et d’adapter cet atelier à l’IEM pour ses qualités pédagogiques et d’apprentissage autour du langage.



Ainsi tous les mercredis matins, le groupe radio constitué de David, Hugo, Jordan, Paul, Léandre, Mohamed et Abel, se réunissent pour préparer une petite émission. Il s’agit de la première de la saison, la prochaine aura lieu en avril 2018.



Crédit photo : Hélène de Valon

Deuxième partie de l’émission : DERNIER PLATEAU RÉALISÉ LORS DE LA FETE DE TISS MTISSE LE 2 DECEMBRE



Crédit photo : Hélène de Valon

Dans cette deuxième partie d’émission consacrée à Tissé Métisse, on vous propose le dernier plateau réalisé en public lors de la fête de Tissé Métisse qui a eu lieu le 2 décembre dernier à la cité des Congrès de Nantes.

Crédit photo : Hélène de Valon

Cette fois, Laure et Marjolaine recoivent Hanane Charrihi, auteure du livre "Ma Mère Patrie" et Amal Abidi, administratrice de Tissé Métisse, pour parler de l’ouvrage d’Hanane Charrihi, et ainsi rendre hommage à sa mère, première victime des attentats du 14 juillet 2016 à Nice et parler de la vision de l’Islam en France.