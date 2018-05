SONOLAB, le mercredi 16 mai à 10h - rediff le 20 mai à 11h00

Dans le cadre de Grandir avec la culture, les 5ème du collège St Roc de Saint Père en Retz ont réalisé une émission de radio.

A partir d’un cahier culturel individuel dans lequel ils racontent leurs coups de cœur artistique, que ce soit en cinéma, musique, littérature, exposition ... ils ont transformé le stylo en micro, l’écriture en son.

Pendant 14h, les élèves ont donc préparé leur chronique, construit le conducteur de l’émission, réalisé des interviews, des micro-trottoirs. Ils se sont initiés au montage. Et enfin, la classe est venue dans les studios de Jet pour enregistrer leur émission.

Merci et bravo à tous les élèves,

Merci à leur professeur de français Marouene Debbichi, leur professeur-documentaliste Aline Aubinais,

Merci au conseil départemental et son dispositif Grandir avec la Culture et particulièrement Jeanine Guibaud pour son soutien.