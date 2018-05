SONOLAB, le mercredi 16 mai à 11h - rediff le 19 mai à 14h

Depuis 6 ans, la Communauté de Communes d’Ancenis organise son Prix Littéraire. Pour la troisième année, un nouveau prix a vu le jour : le prix littéraire lycéen.

6 premiers romans ont été sélectionnés par les bibliothécaires :

> Bons baisers de Mesménie de Fabienne Betting – éd. Autrement

> Écorces de Xavier Gloubokii – éd. Liana Levi

> Elles sont parties pour le nord de Patrick Lecomte – éd. Préludes

> Hiver à Sokcho de Élisa Shua Dusapin – éd. Zoé

> Lucie ou la vocation de Maëlle Guillaud – éd. Héloïse d’Ormesson

> Une bouche sans personne de Gilles Marchand – éd. Aux forges de Vulcain

Le lycée J.B Eriau et le lycée Saint Joseph d’Ancenis se sont associés pour participer à l’aventure : découvrir ces 6 ouvrages, voter pour leur livre préféré, mais également, à cette occasion, participer à une émission de radio.

Car en effet, en parallèle de cela, JET a été sollicité pour intervenir dans 2 classes, une dans chaque lycée, afin de préparer une émission avec les élèves, qui leur permettra de présenter les ouvrages et de remettre, à la fin, le Prix Littéraire Lycéen.

Pour les besoins de cette émission, quelques élèves ont eu la chance d’interviewer par téléphone l’une des auteure sélectionnée, Elisa Shua Dusapin.

C’est Pascal Massiot, rédacteur en chef de Jet FM qui a animé cette émission en compagnie des élèves.

Participant.e.s :

> La classe de seconde "Littérature et société", Nicolas Chauveau et Guillaume Terrien professeurs de français et d’Histoire-géographie du lycée Saint Joseph

> la classe de 1ère Bac Pro, Barbara Chauveau professeur documentaliste et Julie Fangeaux, professeur de français du lycée Jean-Baptiste Eriau

Organisatrices :

> Murielle Guignard de la COMPA

> Julie Auzou de Jet FM

Animation de l’émission :

> Pascal Massiot

Technique :

> César Boucheton et Ely Rannou

Merci à tous les élèves, leurs enseignants et à Murielle Guignard.

Merci à la Région des Pays de La Loire pour son soutien ainsi qu’à la COMPA.

Ce projet a été soutenu dans le cadre de l’appel à projet Nouveaux territoires éducatifs et culturels porté par la Région des Pays de La Loire.