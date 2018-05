SONOLAB, le mercredi 2 mai à 11h - rediff le 6 mai à 11h

Le service Coordination personnes âgées porté par Cyril Evrard du CCAS de Couëron a proposé à ses usagers de faire de la radio. Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’exprimer, parler dans un micro, créer, inventer, être ensemble !

Pendant près de 15h, avec Francis, Jeannette, Josiane, Nicole, Rosa et Thérèse nous nous sommes vus pour échanger, discuter, (se) découvrir. Il ressort de tout cela, la découverte de la radio, l’apprentissage du processus de création, la rencontre des autres, le partage de souvenirs... et une superbe réalisation de leurs témoignages d’enfance et d’adolescence.

Ils se sont enregistrés en studio, ont réalisé des bruitages à partir d’anciens objets personnels et ont amené leurs vinyles pour habiller leur création.

Ils ont raconté, chanté, rigolé, enregistré. Nous avons monté. Vous écouterez...

Cette action a été soutenue par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de Loire-Atlantique ainsi que par le Centre Communal d’Action Sociale de Couëron.

Un grand remerciement à toutes les personnes qui ont participé à ce projet et leur investissement à chaque moment dans cette action radio inédite pour tout le monde, à Cyril pour nous avoir fait confiance et au département de Loire-Atlantique pour son soutien.

De la part de tous les participants : "Une pensée pour Paule qui n’a pas pu terminer le projet mais qui va nous écouter !"