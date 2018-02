SONOLAB, le mercredi 21 février à 10h et le 25 à 11h

Dans le cadre de Grandir avec la culture, porté par de département de Loire Atlantique, les élèves de 3ème D du collège Saint Laurent de Blain ont réalisé une émission sur le thème de l’engagement.

Pour mener à bien ce projet, ils se sont questionnés sur le terme même d’engagement, ont réalisé des interviews d’associations locales, un micro-trottoir, écrit des textes, des poèmes, une chanson.

Ils sont venus enregistrer leur émission finale dans les studios de Jet.

Bravo et merci à tous les élèves,

Merci à Elodie Thébaud leur professeur de français,

Merci au collège Saint Laurent

et à Jeanine Guibaud et le département de Loire Atlantique pour son soutien.