SONOLAB, le mercredi 3 Octobre 2018

Depuis de nombreuses années, l’association Tisse Metisse organise différents événements et forums favorisant l’accès à la culture, le vivre ensemble et permet d’agir et de parler des discriminations.

La 2ème édition du Forum Jeunes organisé par Tissé Métisse a donc eu lieu le samedi 22 septembre 2018 à la Maison des Hommes et des Techniques. Sur le thème de la santé, cet événement à été ponctué par des animations, de l’information, des temps intimes et en grand groupe, des reportages sonores et vidéos.

Le forum jeunes s’inscrit dans une série d’ateliers proposée tout l’après-midi par Alter-Soins, Avenir Santé, le Comité Départemental Olympique et sportif, les CEMEA, Harmonie Mutuelle, Léo Lagrange, La maison des Adolescents, Nantenne Jeunes, le SonoLab de Jet FM...

JET a été sollicité pour intervenir une nouvelle fois au Forum Jeunes à Nantes pour cette deuxième année, afin d’interviewer certains jeunes présents sur l’événement et aussi de préparer un plateau radio avec Nantenne Jeunes.

Tous ces partenaires ont permis à cet événement de vivre, merci à eux !

Merci aussi à Gustave & Luc pour leur participation et le montage de cette émission.