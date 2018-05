SONOLAB, mercredi 2 mai à 10h, Micro Quartier avec La Maison de l’Emploi



Ils sont 8 chercheurs d’emploi et salariés en parcours d’insertion, et ils sont venus à Jet FM pendant 4 jours pour un atelier au cours duquel ils ont pu réaliser des reportages terrain ainsi qu’une émission autour de la découverte de différents métiers et d’univers professionnels.

Les objectifs de cet atelier étaient l’élargissement des choix professionnels au travers de leurs enquêtes au sein des entreprises, de leurs rencontres avec les professionnels dans leurs lieux de travail, ainsi que la découverte des métiers de la radio en rencontrant l’équipe de Jet FM et en utilisant les locaux de la radio.

Le deuxième objectif était d’approfondir la confiance en soi ainsi que le lien social, pour cela rien de mieux que la prise de parole au micro, de prendre le rôle du reporter, de produire un travail radiodiffusé et d’en être fier, de travailler l’écriture des interviews et l’émission ainsi que son expression orale et enfin d’effectuer un travail collaboratif où tout le monde trouve sa place au sein du groupe en fonction de ses appétences.

Pour finir, être éduqué aux médias en développant leur esprit de synthèse et leur écoute active, en approfondissant leur compétences techniques et en ayant un recul critique sur la fabrique de l’information.

Micro Quartier mobilise donc des compétences médias transférables à la recherche d’emploi. C’est aussi et avant tout un outil ludique pour renforcer l’estime de soi.

Un grand merci à Olivier, Adam, Ana-Maria, Jacques, Estelle, Achta, Djariou et Mirdamed pour avoir participé à cet atelier avec autant d’enthousiasme et de curiosité et bravo à eux pour cette superbe émission.

Merci à tous les professionnels pour leur temps et leur super accueil.

Merci également à Sophie Etie-Rondeau, Sophie Durel Mora et Christelle Lader de la Maison de L’emploi de Bellevue ainsi qu’à Amandine Dampierre Pecnik et Nadia Ayadi de l’association Environnement solidaire pour l’orientation de ces 8 personnes vers l’atelier ainsi que son organisation.

Vous trouverez joint à cet article le podcast de l’émission naturellement, ainsi que 3 interviews non diffusées (employé libre service, hôte de caisse, la deuxième partie de l’interview de Liusella Rimola sur son travail dans la communication événementielle) et l’interview d’agent valoriste dans son intégralité.