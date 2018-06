SONOLAB

Les élèves de seconde option Arts du son du lycée Camus de Nantes avaient pour mission de réaliser des spots de prévention autour des risques auditifs.

Nous avons donc commencer par un travail d’analyse des codes des spot de prévention pour les amener à créer leur propre spot en y apportant leur touche personnelle (humour...) et en réfléchissant aux différents sujets liés aux risques auditifs. Ils sont donc passés par une étape d’écriture, puis d’enregistrement de leurs voix et des bruitages dans les studios de Jet. Et enfin, ils ont fini par monter leurs spot à l’aide du logiciel de montage son Reaper.

Nous tenons à remercier tous les élèves pour leur réalisation et leur professeur de musique Valentin Leroux, ainsi que l’ARS pour son soutien.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire / de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement / de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, dans le cadre de l’appel à projets PRSE 3 (Plan Régional Santé Environnement 2016-2021).