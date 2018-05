Semaine spéciale mai 68

Voici l’agenda des rendez-vous proposés par la rédaction et les bénévoles.

Lundi 21 mai

11h : Trafic d’Air spécial chansons 68.

12h : Esperluette invite le dessinateur Sébastien Vassant, pour parler notamment de La Veille du Grand Soir (avec Patrick Rotman)

18h : La quotidienne : Mai 68 à Nantes, émission avec le CHT (Centre D’Histoire du Travail de Nantes).

19h : Rock à la Casbah : le rock de 1968

21h : La bande son La Planète des singes, chef d’œuvre de sciences fiction adapté de Pierre Boulle par Franklin J. Schaffner en 1968

Mardi 22 mai

18h : La quotidienne :

> 3 femmes évoquent mai 68 : Chantal Plédel, lycéenne et fille d’un ouvrier des Batignolles ; Anita Pointeau, employée chez un artisan-décorateur en mai 68 ; Yvonne Harel, employée chez Saunier-Duval.

21h30 : Cosmogol999 n°163 C’est en 1968 que le carburant pompé par les Shadocks et les inventions du GRM ont été découverts par des millions de personne entre giboulée de pavés et averses de lacrymogène. Pour cette programmation spéciale, Cosmogol999 propose un panorama des expérimentations sonores, musicales, poétiques, entre pop révolutionnaire et activisme au gosier.

Mercredi 23 mai

18h : La quotidienne : interview Joseph Potiron, paysan en mai 68.

19h : La Baraque à Galette Numération vinylistique et cosmique de 1968 ou Sonorités de 1968 entendues de l’espace. Des vinyles qui sortent des chemins battus des retrospectives musicale de 1968.

21h : The russian fortune Sébastien Vassant revient, mais cette fois ci en entretien avec Elmut Schwartz.

Jeudi 24 mai

10h : Rock à la Casbah : le rock de 1968 (rediffusion)

11h : La radio radieuse La musique jamaïcaine en 1968

18h : La quotidienne : interview Michel Tacet, fonctionnaire PTT et syndicaliste CGT en mai 68.

Vendredi 25 mai

18h : La quotidienne : Entretien avec Georges Vincent, militant CGT, acteur de la grève chez Sud-Aviation.

Samedi 26 mai

13h : Les Voyeuses , spécial cinéma de luttes.

17h : La sélection de la rédaction :

Entretien avec Hélène Lambert, étudiante à l’Université de Nantes en 1ère année de faculté d’Espagnol en 1968.

puis Youn Simon, mai 68 du côté des forces de l’ordre

Et tous les jours à 14h la programmation musicale décline la bande son de 1968 et ses héritages, des sélections musicales mêlées de fragments de texte d’Annie Ernaux, du collectif Terre Noire et de témoignages qui donnent le parfum de ce mois particulier.