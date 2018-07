Sonolab- Mardi 3 Juillet 10h - rediffusion samedi 7 Juillet 14h. Ateliers Microquartier avec des habitants du quartier Bellevue.

Ils sont 6 Habitants et ils sont venus à Jet FM, tous les mardis matin pendant 1 mois et demi, afin de participer à un atelier au cours duquel ils ont pu réaliser des reportages de terrain ainsi qu’une émission autour des déchets.

Suite à la visite du site de retraitement des déchets ALCEA ( entreprise Séché Environnement) ils se sont posés de nombreuses questions qui les ont amenés à s’intéresser aux initiatives citoyennes dans le Grand Bellevue.

Les objectifs de cet atelier étaient de favoriser la confiance en soi, se rencontrer entre habitants d’horizons différents, et de parler du quartier Bellevue.

Pour cela rien de mieux que la prise de parole au micro, en se mettant dans le rôle du reporter-citoyen pour produire un travail radiodiffusé dont ils peuvent être fiers !

Dans le cadre des ateliers, ils ont travaillé l’expression orale et écrite en préparant les interviews et l’émission. Ils ont travaillés dans un esprit collaboratif où chacun(e) à su trouvé sa place en fonction de leurs envies et appétences.

Ils ont ainsi pu développer leur esprit de synthèse et leur écoute active, en approfondissant leur compétences techniques, et avoir un recul critique sur la fabrique de l’information.

Le projet Micro Quartier est avant tout un outil ludique pour renforcer l’estime de soi et cela c’est vérifié tout au long de cet atelier.

Un grand merci à Patricia, Mireille, Juliette, Marie-Françoise, Anaël et Samuel pour avoir participé à cet atelier avec autant d’enthousiasme et de curiosité ! Bravo à eux pour cette superbe émission.

Merci aux associations Environnement Solidaire, Le Comptoir des Alouettes et la Petites fermes Urbaine de Bellevue d’avoir accepté de se prêter au jeu de l’interview.

Merci à Marine Bainvel, chargée de communication pour Séché Environnement pour l’accueil qu’elle nous a fait sur le site d’Alcea.

Merci également à Danièle Perret de l’association La Boutik’ d’avoir su donner l’envie à des habitantes de participer au projet.

Vous trouverez joint à cet article le podcast de l’émission, Bonne écoute !