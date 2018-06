Sonolab du Mercredi 20 Juin à 10h- rediff le 24 Juin à 11h.

Le parcours d’éducation artistique et culturelle de Saint Herblain vise un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture. Il permet au jeune de s’initier aux différents langages de l’art et de diversifier et développer ses moyens d’expression à travers la pratique, la rencontre des œuvres mais aussi des artistes. Ainsi, chaque classe, de la petite section au CM2 peut bénéficier sur le temps scolaire de la présence d’un intervenant pendant 16h pour mener à bien un projet.

LES CM1/CM2 DE L’ÉCOLE STÉPHANE HESSEL

Ces deux classes ont choisi d’adapter des albums jeunesse en fictions sonores. Pour cela, ils ont, avec les enseignant.e.s, étudié et décortiqué les textes des albums sélectionnés pour ensuite les répartir entre chaque élève. Nous sommes d’abord passés par une étape d’enregistrement de bruitages : par petits groupes. Les enfants enregistraient des bruits d’objet qu’ils avaient pu ramener de chez eux, ramenés par nos soins ou trouvés dans l’environnement de l’école. Ensuite nous avons enregistré les voix à partir des textes. Les élèves se sont mis dans la peau du narrateur et des personnages. Et enfin, nous leur avons fait une démonstration du logiciel de montage pour leur montrer comment assembler tout cela.

Voici les deux fictions réalisées :

LE GRUFFALO de Julia Donaldson et Axel Scheffler par la classe de CM1/CM2 de Mélanie CHERVILLE

NINA De Alice Brière-Haquet et Bruno Liance par la classe de CM1/CM2 de Sabine NESTI