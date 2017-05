Sonolab, mercredi 10 mai à 17h

Les élèves de 1ère de l’option musique du Lycée Camus de Nantes, vous ont concocté une émission de prévention sur les risques auditifs dans le but que chacun protége ses oreilles tout en profitant pleinement de l’écoute de musique.

Pour préparer cette émission, ils ont assisté au concert de Peace and Lobe à La Maison des Arts de Saint Herblain. A cette occasion, ils ont pu interviewer les organisateurs, ainsi que les musiciens. Ils ont également, en classe, fait des tests avec une tête acoustique afin de mesurer leur audition et à quel niveau ils écoutaient la musique au casque.

Pour mener à bien ce projet, ils ont dû écrire tous leurs textes, préparer et réaliser les interviews et les micros-trottoirs, effectuer une partie du montage et enregistrer dans les studios de Jet leur émission finale.

Ce projet a été réalisé grâc au soutien de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire / de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement / de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, dans le cadre de l’appel à projets PRSE 3 (Plan Régional Santé Environnement 2016-2021).

Nous tenons à remercier tous les élèves et leur professeur Valentin Leroux pour leur participation,

merci aussi à Hélène Fourrage pour sa disponibilité,

et à l’ARS, la DREAL, et la Région Pays de la Loire pour leur soutien.